Конкурс по улучшению столичной среды «Город: детали» собрал 135 проектов

4 октября определятся победители конкурса проектов по улучшению современной городской среды, который организован в рамках выставки-презентации «Город: детали». Как сообщается на сайте мэра Москвы, их имена станут известны в ходе специальной церемонии. Проект, который получит гран-при, рекомендуют для реализации в одном из районов российской столицы.

Известно, что на конкурс прислали 135 проектов. Их авторами являются жители 16 российских и зарубежных городов. В частности, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Белгорода и Минска. Самым молодым участником конкурса стала 17-летняя москвичка Алена Хоничева.

В свою очередь, представитель оргкомитета конкурса Оксана Кашенко подчеркнула, что в нём решили приять участие на только дизайнеры и архитекторы, но и студенты школ дизайна и даже целые архитектурные бюро. Победителей определит экспертное жюри, в которое вошли российские и зарубежные специалисты. В частности, числе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, британский ландшафтный архитектор Питер Финк, доцент кафедры «Ландшафтная архитектура» МАРХИ Екатерина Ожегова, а также генеральный директор компании «МАФ: маркет» Дмитрий Буров. Он, к слову, является председателем жюри.