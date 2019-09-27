Конкурс по улучшению столичной среды «Город: детали» собрал 135 проектов
4 октября определятся победители конкурса проектов по улучшению современной городской среды, который организован в рамках выставки-презентации «Город: детали». Как сообщается на сайте мэра Москвы, их имена станут известны в ходе специальной церемонии. Проект, который получит гран-при, рекомендуют для реализации в одном из районов российской столицы.
Известно, что на конкурс прислали 135 проектов. Их авторами являются жители 16 российских и зарубежных городов. В частности, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Белгорода и Минска. Самым молодым участником конкурса стала 17-летняя москвичка Алена Хоничева.
В свою очередь, представитель оргкомитета конкурса Оксана Кашенко подчеркнула, что в нём решили приять участие на только дизайнеры и архитекторы, но и студенты школ дизайна и даже целые архитектурные бюро. Победителей определит экспертное жюри, в которое вошли российские и зарубежные специалисты. В частности, числе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, британский ландшафтный архитектор Питер Финк, доцент кафедры «Ландшафтная архитектура» МАРХИ Екатерина Ожегова, а также генеральный директор компании «МАФ: маркет» Дмитрий Буров. Он, к слову, является председателем жюри.
Что касается самой выставки, то она проводится в рамках программы правительства Москвы «Мой район». Её цель – создание комфортного городского пространства в каждом районе столицы, вне зависимости от того, насколько он удален от центра. Площадь интерактивной экспозиции «Город: детали» превысит 15 тыс. кв. м. В её рамках посетители увидят более 250 дизайнерских решений.
Между тем, ранее НСН писала, что из жизни ушел бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в ближайшем окружении архитектора, Кузьмин умер в больнице после тяжелой продолжительной болезни на 69-м году жизни. Прощание с Кузьминым состоится в понедельник в Доме архитектора. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в эфире НСН тепло высказался о Кузьмине, с которым ему приходилось работать. По его словам, это был выдающийся архитектор, которому Москва обязана своим развитием.
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