«Конкретики нет». Песков ответил на вопрос о концепции развития городов в Сибири

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросом развития городов в Сибири занимается министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«Сергей Кужугетович занимается этой темой и продолжит заниматься этой темой", - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что «конкретики по концепции пока нет», и когда Шойгу представит президенту проект - неизвестно.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько городов, которые, по его словам, могут стать промышленными кластерами и превратятся в «новые полюса притяжения» как для жителей России, так и для соотечественников, которые захотят перебраться в Сибирь из СНГ и дальнего зарубежья.