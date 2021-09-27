«Конкретики нет». Песков ответил на вопрос о концепции развития городов в Сибири
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросом развития городов в Сибири занимается министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.
«Сергей Кужугетович занимается этой темой и продолжит заниматься этой темой", - отметил он.
Представитель Кремля добавил, что «конкретики по концепции пока нет», и когда Шойгу представит президенту проект - неизвестно.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько городов, которые, по его словам, могут стать промышленными кластерами и превратятся в «новые полюса притяжения» как для жителей России, так и для соотечественников, которые захотят перебраться в Сибирь из СНГ и дальнего зарубежья.
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