Компания из Петербурга подала заявку на регистрацию водки «Трамповка»
IT-компания из Санкт-Петербурга «РАУ ИТ» подала в Роспатент заявку на регистрацию водки «Трамповка». Соответствующие документы появились в базе данных ведомства.
В компании пояснили, что прошедшие в США выборы президента вызвали «волну хайпа», поэтому было решено «превентивно подать заявку на товарный знак», с целью не дать инфоповоду сыграть на руку компаниям, желающим поднять продажи алкоголя.
На логотипе «Трамповки» планируется изобразить силуэт Дональда Трампа с гармошкой. А продавать под этой маркой компания намерена тонизирующий напиток для людей с «сидячей» работой.
«Мы рассматриваем возможность открытия производства изотоников и минеральной воды... чтобы ИТ-специалисты, маркетологи, дизайнеры смогли дополучить необходимые микроэлементы», - указали в «РАУ ИТ» изданию «Подъём».
Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) подтвердил регистрацию товарного знака «Я русский» и заявил, что так борется с контрафактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru