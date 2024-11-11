Компания из Петербурга подала заявку на регистрацию водки «Трамповка»

В компании пояснили, что прошедшие в США выборы президента вызвали «волну хайпа», поэтому было решено «превентивно подать заявку на товарный знак», с целью не дать инфоповоду сыграть на руку компаниям, желающим поднять продажи алкоголя.

На логотипе «Трамповки» планируется изобразить силуэт Дональда Трампа с гармошкой. А продавать под этой маркой компания намерена тонизирующий напиток для людей с «сидячей» работой.

«Мы рассматриваем возможность открытия производства изотоников и минеральной воды... чтобы ИТ-специалисты, маркетологи, дизайнеры смогли дополучить необходимые микроэлементы», - указали в «РАУ ИТ» изданию «Подъём».

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) подтвердил регистрацию товарного знака «Я русский» и заявил, что так борется с контрафактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

