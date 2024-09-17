Компания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы на Бали
Компания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы в Денпасар на острове Бали (Индонезия). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Отмечается, что прямые рейсы стали выполняться в первые с 2020 года, когда полёты были вынужденно прерваны на фоне пандемии COVID-19.
«Возобновление прямого авиасообщения - результат слаженной работы и совместных усилий «Аэрофлота», МИД РФ, Минтранса РФ, посольства Индонезии в РФ и Российско-индонезийского делового совета», - указали в авиакомпании.
Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что из России на Бали по вторникам и субботам будут летать комфортабельные Airbus A350, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru