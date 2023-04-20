«Коммерсант»: Росавиации предложили обязать владельцев беспилотников устанавливать транспондеры

Авторы инициативы утверждают, что это позволит не только дистанционно идентифицировать дроны и получать данные об их маршрутах, но и принудительно прекращать полёты в запрещённых для этого зонах.

Гендиректор «М-Индастриз» Михаил Липатов пояснил, что речь идёт о трекерах с системой передачи данных Remote ID, которая использует стандарты Wi-Fi, Bluetooth и LTE.

В НИЦ «Аэроскрипт» разработку и производство такого трекера оценили в сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Таким образом, для оснащения всех зарегистрированных в РФ беспилотников их владельцы в общей сложности потратят от полутора до 2,2 млрд рублей.

Ранее в Щекинском районе Тульской области был обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

