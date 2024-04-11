Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Шабутдинова увеличилось до 73

Бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения ещё по более чем 20 эпизодам мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.

В деле блогера Шабутдинова появились еще трое потерпевших

В МВД напомнили, что ранее в деле блогера было 50 эпизодов.

«Теперь Шабутдинову обвиняется не в 50 эпизодах мошенничества, а в 73», - уточнили правоохранители.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал деньги, имущество и автомобиль блогера Аяза Шабутдинова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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