Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Шабутдинова увеличилось до 73
11 апреля 202414:20
Бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения ещё по более чем 20 эпизодам мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.
В МВД напомнили, что ранее в деле блогера было 50 эпизодов.
«Теперь Шабутдинову обвиняется не в 50 эпизодах мошенничества, а в 73», - уточнили правоохранители.
Ранее Таганский суд Москвы арестовал деньги, имущество и автомобиль блогера Аяза Шабутдинова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru