Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК». По их словам, их неплохо приняли другие обитатели колонии, и жизнь за решёткой оказалась не так страшна, как они себе представляли.
По словам Кокорина, он с Мамаевым трудится в качестве упаковщика. Вакансии тренера в колонии нет, однако, после работы игроки помогают другим заключённым тренироваться. Отметим, Павел Мамаев признался, что на воле он трудился в разы больше.
Кроме того, футболисты пришли к выводу, что в колонии находиться гораздо легче, так как там чёткий распорядок дня в отличие от СИЗО. Добавим, отдельно игроки отметили качество питания — его они нашли удовлетворительным, пишет RT. Кокорин посетовал, что в магазине не продают кур гриль, хотя раньше, по словам арестантов, продавали.
Напомним, в мае суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к одному году шести месяцам колонии каждого. Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам лишения свободы. Футболистов судили за две драки в центре Москвы.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Власти Москвы согласовали акцию в поддержку кандидатов в Мосгордуму
- США заявили о желании расширить диалог с Россией по нераспространению оружия
- Киев исключил Медведчука из переговоров по Донбассу
- Росстат зафиксировал рост бедности в стране
- МЧС РФ не послушалось красноярского губернатора - Сибирь тушить надо