Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК». По их словам, их неплохо приняли другие обитатели колонии, и жизнь за решёткой оказалась не так страшна, как они себе представляли.

По словам Кокорина, он с Мамаевым трудится в качестве упаковщика. Вакансии тренера в колонии нет, однако, после работы игроки помогают другим заключённым тренироваться. Отметим, Павел Мамаев признался, что на воле он трудился в разы больше.