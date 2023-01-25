«Кого-то сдала?»: Что стоит за трудоустройством Марины Раковой

Трудоустройство находящейся под следствием экс-замминистра просвещения Марины Раковой пойдет ей на пользу и может говорить о сотрудничестве со следствием, заявил в интервью НСН заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Ранее стало известно, что Ракова стала советником директора Агентства стратегических инициатив (АСИ). До ноября она долгое время находилась в СИЗО и призналась в хищении 21 млн рублей.

«Может быть, с нее снимут часть обвинений или прокуратура что-то не утвердит, нам остается только догадываться. Но я думаю, это еще и достаточно планомерная и неплохая работа защиты, которая, если дело дойдет до суда, скажет: видите, у нас человек добросовестный, трудится, ей доверяют. Ей это только в плюс. Просто, зачем это было тогда так распиаривать, чтобы благополучно завершить? Может, она досудебное соглашение заключила и сдала других участников или еще что-то рассказала. Мы же не знаем всего до конца», - сказал Соловьев.

По его мнению, могут существовать особые договоренности по трудоустройству Раковой.

«Тут случай публичный, вся страна об этом знала, все долгое время нагнетали страсти и расписывали все эти неблагопристойные деяния. Значит, есть определенные договоренности по трудоустройству этого человека. Если устраивают такие деловые качества будущего работника, на здоровье. Надо просто смотреть повнимательнее за контрактами и бумажками, потому что, как правило, если что-то остается безнаказанным, этим хочется снова заняться», - указал заслуженный юрист.

Соловьев также отметил, что осужденным обычно сложно устроиться на работу.

«Труднее всего устроиться на работу тем, кто отбыл наказание и имеют неснятую или уже снятую судимость, потому что работодатели имеют возможность установления данного факта. На основании документов, что человек привлекался к уголовной ответственности, независимо от того, что судимость уже снята, люди часто получают отказ в трудоустройстве только на основании этого факта в их биографии. При этом, если судимость снята, человек считается несудимым», - заключил собеседник НСН.

Политолог Павел Салин ранее говорил НСН, что «дело Раковой» может быть связано с попыткой силовиков «съесть» либералов, и от нее хотят получить компромат.

Уголовное дело в отношении Раковой было возбуждено в октябре 2021 года. Сообщалось, что она якобы покинула страну, однако вскоре девушка «нашлась в полиции» и была отправлена в СИЗО. В ноябре 2022 года Раковой изменили меру пресечения на «запрет определённых действий» до 7 февраля. По этому делу также проходили еще несколько человек. В частности, ректор «Шанинки» Сергей Зуев и ректор РАНХиГС Владимира Мау, в отношении которого дело закрыли в октябре 2022 года.

