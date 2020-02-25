Ко Дню Победы столичные ветераны получат от города от 10 до 25 тыс рублей

В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что городские выплаты ко Дню Победы станут дополнением к федеральным выплатам. Ранее они были установлены указом президента России. Участники войны по всей стране получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла – по 50 тыс. рублей.

В российской столице в настоящее время число ветеранов и инвалидов, которые получат единовременную материальную помощь ко Дню Победы, составляет 110 330 человек.

Ранее власти Тверской области приняли решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза — с десяти до 25 тысяч рублей.

