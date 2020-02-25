Ко Дню Победы столичные ветераны получат от города от 10 до 25 тыс рублей
Размер единовременной материальной помощи ветеранам и инвалидам к 75-летию Победы в Москве увеличен в 2,5-3 раза и составляет от 10 до 25 тыс. рублей в зависимости от категории получателей. Соответствующее решение во вторник, 25 февраля, было принято на заседании Президиума правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным.
В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что городские выплаты ко Дню Победы станут дополнением к федеральным выплатам. Ранее они были установлены указом президента России. Участники войны по всей стране получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла – по 50 тыс. рублей.
В российской столице в настоящее время число ветеранов и инвалидов, которые получат единовременную материальную помощь ко Дню Победы, составляет 110 330 человек.
Ранее власти Тверской области приняли решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза — с десяти до 25 тысяч рублей.
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