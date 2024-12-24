Кнайсль назвала возможных подозреваемых в деле о взрывах на «Северном потоке»

Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша. Об этом она заявил на презентации своей книги «Реквием по Европе» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Кнайсль отметила, что в подобной ситуации число подозреваемых может быть достаточно большим. Она также добавила, что, по ее мнению, среди возможных участников этой акции могут быть эти страны.

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Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года, что привело к масштабным разрушениям. Германия, Дания и Швеция не исключили версии целенаправленной диверсии. Компания-оператор газопроводов Nord Stream AG заявила, что ущерб является беспрецедентным.

Россия инициировала расследование по делу об акте международного терроризма, однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данные по инциденту так и не были предоставлены российским властям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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