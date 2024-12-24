Кнайсль назвала возможных подозреваемых в деле о взрывах на «Северном потоке»

Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша. Об этом она заявил на презентации своей книги «Реквием по Европе» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Кнайсль отметила, что в подобной ситуации число подозреваемых может быть достаточно большим. Она также добавила, что, по ее мнению, среди возможных участников этой акции могут быть эти страны.