Клишас: Предупреждать об ответственности за отказ от мобилизации по статье 328 УК РФ неправомерно

Предупреждать россиян об уголовной ответственности за отказ от частичной мобилизации по статье 328 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» неправомерно. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Первое уголовное дело об уклонении от мобилизации появилось в РФ

Как отметил сенатор, субъектами преступления, предусмотренного этой статьей УК, являются мужчины от 18 до 27 лет, которые подлежат призыву на срочную службу.

«Вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с Государственной Думой», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеМобилизацияАндрей Клишас
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