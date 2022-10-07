Клишас: Предупреждать об ответственности за отказ от мобилизации по статье 328 УК РФ неправомерно

Как отметил сенатор, субъектами преступления, предусмотренного этой статьей УК, являются мужчины от 18 до 27 лет, которые подлежат призыву на срочную службу.

«Вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с Государственной Думой», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

