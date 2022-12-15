Клишас отреагировал на отказ Минцифры запретить удаленку для IT-специалистов

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал отказ Минцифры запретить удаленную работу для покинувших страну IT-специалистов. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

В Минцифры не поддержали запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом

Ранее Клишас анонсировал внесение в Госдуму законопроекта, предполагающего ограничение удаленной работы для граждан, покинувших Россию. Соответствующие меры могут коснуться в том числе работников сферы информбезопасности, чиновников, представителей некоторых транспортных отраслей, пишет Ura.ru. Однако в Минцифры не поддержали инициативу, отмечает РИА ФАН. По данным ведомства, ограничения могут привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что негативно скажется на их конкурентоспособности.

«Теперь нужно узнать у Минцифры, поддержат ли они введение уголовной ответственности за утечки персональных данных наших граждан, которые стали у нас уже чуть ли не нормой», — написал Клишас.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:It-специалистыСовет Федерации РФАндрей Клишас
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры