Клишас отреагировал на отказ Минцифры запретить удаленку для IT-специалистов

Ранее Клишас анонсировал внесение в Госдуму законопроекта, предполагающего ограничение удаленной работы для граждан, покинувших Россию. Соответствующие меры могут коснуться в том числе работников сферы информбезопасности, чиновников, представителей некоторых транспортных отраслей, пишет Ura.ru. Однако в Минцифры не поддержали инициативу, отмечает РИА ФАН. По данным ведомства, ограничения могут привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что негативно скажется на их конкурентоспособности.

«Теперь нужно узнать у Минцифры, поддержат ли они введение уголовной ответственности за утечки персональных данных наших граждан, которые стали у нас уже чуть ли не нормой», — написал Клишас.

