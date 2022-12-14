В Минцифры не поддержали запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом

В Минцифры РФ не поддержат введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, сообщает РИА Новости.

Как объяснили в ведомстве, введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.

«Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», — подчеркнули в министерстве.

В Минцифры РФ считают, что решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании.

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Вместе с тем, в ведомстве уточнили, что считают невозможной удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты.

Ранее Минцифры предложило ввести штрафы за утечку данных в размере до 3% оборота компании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ЗапретКонтрактыРаботаIt-специалисты
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