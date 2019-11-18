Клименко: РКН не сможет навязать YouTube отечественный счетчик посещений

«Я бы сказал, что есть необходимость в слиянии методологии подсчета видео и web-посещения. У нас есть три источника – мобильная история посещаемости, "вебовская" и телевизионная. Мы не плохо умеем считать web-посещаемость - много сервисов как отечественных, так и зарубежных. Все не так хорошо с телевизионной историей, и совсем плохо с мобильной. Но в этом плане, коммерческие компании достаточно эффективно ищут интеграционные решения, бьются, чтобы оценить реальную картину посещаемости, но для этого, конечно, нужно анализировать все источники», - считает собеседник НСН.

С 2016 года схожая схема уже применяется в исследованиях телевизионной аудитории, где единым измерителем является компания Mediascope. Представитель организации уже заявил, что компания готова участвовать в тендере по новому софту.

Клименко рассказал, что идеи по созданию единого измерителя интернет-аудитории высказывались и ранее. В частности, при истории с поисковиком «Спутник». Однако, цели создания такой системы не ясны до сих пор.

«К нему ["Спутнику"] прилагался отдельный сервис статистики, но ничего из этого не получилось. Тогда говорилось, что это создается в целях налогообложения. Но, на мой взгляд, это сомнительно – менять как-то данные по посещаемости сайта, чтобы уходить от налогов. Сейчас, мне кажется, речь идет просто о том, что государство хочет видеть все данные либо в Mediascope, либо в другом едином счетчике. Других объяснений у меня нет. Зачем государству сейчас идти на создание единого счетчика – не очень понятно», - сказал эксперт.

Он пояснил, что счетчики способствуют решению двух основных задач интернет-ресурсов – понимание внутренних процессов развития ресурса и признание рекламодателями.

«Например, что касается телевизора, то здесь рекламодатели признают данные Mediascope. По интернету они признают разные виды счетчиков – "Google.Аналитика", "Яндекс.Метрика" и так далее. Если новый счетчик не будет давать новые аналитические данные, не будет принят рекламодателями, а просто будет создан для госнужд, то никакого смысла для сайтов он нести не будет», - заключил Клименко.

Над документом работают Роскомнадзор и Медиакоммуникационный союз, который объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи. Поправки, в случае принятия, будут внесены в закон «О рекламе», «Об информации», «О СМИ» и «О персональных данных».

Ранее в сентябре СМИ сообщали, что власти хотят создать систему учета интернет-пользователей, которая позволит узнать, что граждане смотрят в Сети и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение.

