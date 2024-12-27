Клава Кока и Пашу поздравили детей из Курской области с Новым годом

Певица Клава Кока и генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) посетили центр социальной помощи «СемьЯ» в Курской области. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей общественного движения «Здоровое Отечество».

По данным пресс-службы, визит состоялся 24 декабря в поселке Поныри. Гости поздравили с наступающим Новым годом воспитанников центра, который оказывает поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и семьям, покинувшим свои дома в приграничных районах из-за боевых действий.