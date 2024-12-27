Клава Кока и Пашу поздравили детей из Курской области с Новым годом

Певица Клава Кока и генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) посетили центр социальной помощи «СемьЯ» в Курской области. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей общественного движения «Здоровое Отечество».

По данным пресс-службы, визит состоялся 24 декабря в поселке Поныри. Гости поздравили с наступающим Новым годом воспитанников центра, который оказывает поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и семьям, покинувшим свои дома в приграничных районах из-за боевых действий.

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Клава Кока, Павел Курьянов и представитель движения Екатерина Лещинская провели время с детьми, организовали игры и вручили подарки. Также они пообщались с многодетными семьями и выслушали их истории за чаепитием.

Клава Кока отметила, что подобные мероприятия помогают дарить детям заботу и внимание, которые они заслуживают. Артистка выразила благодарность за возможность участвовать в этом событии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Курская ОбластьНовый ГодПевица

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