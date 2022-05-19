«Киномакс» закрыл 30 кинозалов и 2 кинотеатра
Сеть кинотеатров «Киномакс» сообщила о закрытии двух кинотеатров и тридцати кинозалов после 24 февраля, когда РФ начала военную операцию на территории Украины. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на гендиректора Дмитрия Нартова.
По словам главы сети, выручка компании упала на 63% по итогам апреля и половины мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании ожидают падения еще на 50% в предстоящем летнем периоде.
До спецоперации в сеть входило 32 кинотеатра и 265 кинозалов.
Отмечается, что были закрыты залы «Киномакса» для трансляции фильмов в формате IMAX (с экранами во всю стену) и крупные залы до 500 мест.
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