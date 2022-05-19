«Киномакс» закрыл 30 кинозалов и 2 кинотеатра

По словам главы сети, выручка компании упала на 63% по итогам апреля и половины мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании ожидают падения еще на 50% в предстоящем летнем периоде.

До спецоперации в сеть входило 32 кинотеатра и 265 кинозалов.

Отмечается, что были закрыты залы «Киномакса» для трансляции фильмов в формате IMAX (с экранами во всю стену) и крупные залы до 500 мест.

