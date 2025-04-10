Кинокритик Долин заявил, что не понимает причин проверки Урганта Минюстом
10 апреля 202517:32
Кинокритик Антон Долин (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что не видит причин для проверки телеведущего Ивана Урганта Минюстом России. Его слова приводит «Абзац».
Ранее стало известно, что Минюст РФ проверяет наличие оснований для признания Урганта иноагентом.
Долин отметил, что даже для него, как для иноагента, основания для такой проверки - «большая загадка».
Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер, комментируя эту новость заявил журналистам, что ему «не ловко», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru