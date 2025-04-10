Кинокритик Долин заявил, что не понимает причин проверки Урганта Минюстом

Ранее стало известно, что Минюст РФ проверяет наличие оснований для признания Урганта иноагентом.

Долин отметил, что даже для него, как для иноагента, основания для такой проверки - «большая загадка».

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер, комментируя эту новость заявил журналистам, что ему «не ловко», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

