Генерала Попова после суда встретили друзья в футболках с его фото и позывным

После освобождения из следственного изолятора бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова встретили друзья, одетые в футболки с его изображением и надписью «Спартак, честь имею», сообщает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.

Все четверо надели футболки с его фотографией и надписью «Спартак, честь имею» в честь его позывного. Однако, из-за этих футболок их попросили покинуть территорию суда, чтобы не создавать таким образом агитацию.