Генерала Попова после суда встретили друзья в футболках с его фото и позывным
После освобождения из следственного изолятора бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова встретили друзья, одетые в футболки с его изображением и надписью «Спартак, честь имею», сообщает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
Все четверо надели футболки с его фотографией и надписью «Спартак, честь имею» в честь его позывного. Однако, из-за этих футболок их попросили покинуть территорию суда, чтобы не создавать таким образом агитацию.
В понедельник 235-й гарнизонный военный суд постановил перевести Попова под домашний арест до 11 октября. Заседание проводилось в закрытом режиме.
По версии следствия, генерал Попов причастен к хищению свыше 1700 тонн металлопроката в 2023 году. Эти материалы, стоимость которых превышает 100 млн рублей, были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной помощи и предназначались для строительства инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Следственный комитет утверждает, что генерал Попов получил за свои «услуги» чуть более миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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