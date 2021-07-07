Казанский суд отправил под домашний арест директора ЧОП по делу о стрельбе в школе

Советский суд в Казани посадил под домашний арест 42-летнего директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова, сообщило ТАСС.

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Ему вынесли обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Соответствующее уголовное дело завели 29 июня.

По версии следствия, Иванов не исполнил муниципальный контракт с МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий г. Казани» и не обеспечил безопасность гимназии №175. Он будет находиться под арестом до 4 сентября 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудСтрельбаКазань
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