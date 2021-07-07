Казанский суд отправил под домашний арест директора ЧОП по делу о стрельбе в школе
Советский суд в Казани посадил под домашний арест 42-летнего директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова, сообщило ТАСС.
Ему вынесли обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Соответствующее уголовное дело завели 29 июня.
По версии следствия, Иванов не исполнил муниципальный контракт с МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий г. Казани» и не обеспечил безопасность гимназии №175. Он будет находиться под арестом до 4 сентября 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом
- Два человека были ранены в результате стрельбы в Киеве
- Суд не стал закрывать дело блогера Била, несмотря на компенсацию и примирение сторон
- Москвичей предупредили о жаре на выходных
- ФСБ ликвидировала террористические ячейки в Челябинске, Пензе и Уфе
- СМИ: В Киеве произошла стрельба
- Власти Сочи вновь открыли пляжи для туристов
- В Совбезе заявили об увеличении числа кибератак на Россию
- Путин соболезнует в связи с авиакатастрофой на Камчатке
- Казанский суд отправил под домашний арест директора ЧОП по делу о стрельбе в школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru