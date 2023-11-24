Карьерный консультант Знаменская рассказала, как правильно составить резюме

По её словам, документ должен быть аккуратно оформлен. При его составлении следует избегать перечисления банальных качеств и навыков, а в разделе «Обо мне» будет достаточно до пяти фраз о кандидате, как о специалисте.

Она отметила, что не нужно указывать «название школы, темы дипломной работы, хобби и контакты прошлых работодателей», вставлять селфи и фото в полный рост. При этом необходимо описать ключевые компетенции и навыки, количество лет опыта, рассказать о реализованных проектах.

«Используйте формулу: «сделал X, что привело к Y»... Забудьте об очевидных обязанностях, таких как «контроль исполнения задач» или «подготовка отчетов», говорите о результатах», — заключила эксперт.

Ранее аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова провёл исследование и выяснил, что в большинстве российских регионов наблюдается серьёзный дефицит рабочей силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».