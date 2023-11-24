Карьерный консультант Знаменская рассказала, как правильно составить резюме
Карьерный консультант, топ-менеджер Foodpanda Анна Знаменская заявила, что резюме всегда составляется индивидуально под каждую вакансию, сообщает Газета.Ru.
По её словам, документ должен быть аккуратно оформлен. При его составлении следует избегать перечисления банальных качеств и навыков, а в разделе «Обо мне» будет достаточно до пяти фраз о кандидате, как о специалисте.
Она отметила, что не нужно указывать «название школы, темы дипломной работы, хобби и контакты прошлых работодателей», вставлять селфи и фото в полный рост. При этом необходимо описать ключевые компетенции и навыки, количество лет опыта, рассказать о реализованных проектах.
«Используйте формулу: «сделал X, что привело к Y»... Забудьте об очевидных обязанностях, таких как «контроль исполнения задач» или «подготовка отчетов», говорите о результатах», — заключила эксперт.
Ранее аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова провёл исследование и выяснил, что в большинстве российских регионов наблюдается серьёзный дефицит рабочей силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru