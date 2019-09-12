Караоке-бар в Екатеринбурге запретил все песни Тимати и Гуфа

Караоке-бар «Голос Огонька» в Екатеринбурге запретил все песни рэперов Тимати и Гуфа. Об этом сообщил известный в уральской столице ресторатор Евгений Кексин в Facebook. Он написал, что внес этих исполнителей в черный список, так как считает, что им «не место в этом заведении». Ресторатор отметил, что надеется, что гости бара поймут и поддержат эту инициативу.

Многие поклонники рэперов стали негативно к ним относиться после клипа на песню «Москва», выложенную Тимати накануне выборов 7 сентября в youtube-канале. Видео получило рекордное число дизлайков, более 1 миллиона.

В песне есть слова, критикующие митинги. Многие заподозрили, что клип был заказным. Музыканты решили клип из youtube удалить.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН высказал мнение, что реперам не стоило удалять свой клип «Москва» из youtube.

