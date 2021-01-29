Каннибализм, БДСМ и наркотики. Любовницы Арми Хаммера рассказали о пристрастиях актера

Американский актер Арми Хаммер оказался в центре интимного скандала после того, как рассказы его бывших любовниц попали в Сеть, сообщают СМИ.

Среди экс-подруг актера СМИ называют и российскую девушку, которая в интернете скрывается за ником Dominastya. По ее словам, она с 2017 года состоит в интимной переписке с Арми Хаммером. Девушка опубликовала сообщения, в которых актер восхищался ее фигурой и обсуждал с ней шибари (японская техника связывания в БДСМ). Для подтверждения подлинности переписки, россиянка выложила полученную от звезды фотографию со связанным манекеном на фоне бассейна. Снимки, сделанные рядом с этим же бассейном, появлялись и в соцсетях жены актера. По словам Dominastya, супруга артиста узнала об изменах мужа и написала девушке: «Жалко, что такие люди, как ты, существуют».

Рассказ россиянки - не единственный случай, попавший в Сеть. В 2021 году в анонимном Instagram-аккаунте houseofeffie были опубликованы сообщения, которые артист якобы отправлял другой девушке, описывая свои фантазии, связанные с насилием. В сообщениях актер признавался, что его заводит мысль о том, как он пьет кровь из ее раны, вырывает сердце и занимается сексом, надев на ее шею ремень.

«Я решаю, когда ты ешь, когда ты спишь, когда ты кончаешь, когда ты используешь ванную. Я решаю все. Обещай мне это. Ты живешь, чтобы подчиняться и быть моей рабыней», — приводит Lenta.ru сообщения, которые якобы писал Хаммер.

Сам Арми Хаммер обвинения в каннибализме и жестком обращении с женщинами опровергает, называя заявления бывших любовниц бредовыми, а критику в интернете — злобной и неправдивой.

Летом 2020 года Арми Хаммер заявил о разводе с женой после 10 лет брака. Экс-супруга актера слухи о его изменах и обвинения в каннибализме никак не комментирует.

