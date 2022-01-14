Каменский назвал мачт звезд хоккея в Подмосковье «историческим событием»

Матч с участием звезд хоккея в Подмосковье станет историческим событием. Таким мнением поделился олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, председатель Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский.

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Он отметил, что зрители точно останутся довольны игрой.

По словам Каменского, подобные мероприятия очень важны для молодого поколения хоккеистов.

«Это хорошо для подрастающего поколения, молодых хоккеистов, чтобы она знали свою историю, историю хоккея СССР и России, знали своих легенд, которые делали хоккей великим в нашей стране», – подчеркнул олимпийский чемпион в беседе с «Радио 1».

Встреча дворовой команды Московской области с командой легендарных спортсменов разных времен запланирована на 15 января. В составе звездной команды выступят Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов и другие хоккеисты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеХоккей
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