Кадырова растрогали слова Путина о его покойном отце
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о его отце – первом президенте республики Ахмате Кадырове.
«Я безгранично благодарен Президенту России Владимиру Путину за объективные и тёплые слова о моем дорогом ОТЦЕ», - написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» (орфография сохранена – НСН).
В своем посте глава Чечни заверил, что республика станет одним из передовых регионов России, которым сможет гордиться «лично Президент РФ и вся Россия».
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что чувствует свою вину за гибель Ахмата Кадырова, отмечает РИА ФАН. По словам главы государства, он мог задержать его в Москве, однако президент Чечни хотел отметить День Победы именно в Грозном.
Ахмат Кадыров погиб в результате теракта 9 мая 2004 года – под трибуной, на которой он находился, сработало взрывное устройство.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кадырова растрогали слова Путина о его покойном отце
- Адвокат Голунова подтвердил заявление Путина о делах против 5 сотрудников МВД
- У Путина спросили про его дочерей
- Путин рассказал об обвинениях во вмешательстве в политику других стран
- Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии