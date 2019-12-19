Кадырова растрогали слова Путина о его покойном отце

«Я безгранично благодарен Президенту России Владимиру Путину за объективные и тёплые слова о моем дорогом ОТЦЕ», - написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» (орфография сохранена – НСН).

В своем посте глава Чечни заверил, что республика станет одним из передовых регионов России, которым сможет гордиться «лично Президент РФ и вся Россия».

В ходе пресс-конференции Путин заявил, что чувствует свою вину за гибель Ахмата Кадырова, отмечает РИА ФАН. По словам главы государства, он мог задержать его в Москве, однако президент Чечни хотел отметить День Победы именно в Грозном.

Ахмат Кадыров погиб в результате теракта 9 мая 2004 года – под трибуной, на которой он находился, сработало взрывное устройство.

