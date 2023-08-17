Кадыров призвал мусульманский мир защитить религию

Кадыров прокомментировал недавние сожжение Корана в Швеции. По его словам, сейчас только Россия противостоит агрессивной атеистической политике Запада и Европы.

Глава Чечни считает, что если сейчас не дать отпор «прислужникам сатаны», то уже завтра они будут в мечетях.

«Они внушат нашим детям, что молиться - это не модно и превратят наши народы в безликую массу потребителей, для которых доллар станет их божеством»,- добавил Кадыров.

Ранее послов Дании и Швеции вызвали в МИД Индонезии из-за сожжений Корана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

