Кадыров призвал мусульманский мир защитить религию
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился с призывом ко всем мусульманам мира защитить религию от преступных посягательств на неё. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Иначе уже будет поздно», - подчеркнул глава российского региона.
Кадыров прокомментировал недавние сожжение Корана в Швеции. По его словам, сейчас только Россия противостоит агрессивной атеистической политике Запада и Европы.
Глава Чечни считает, что если сейчас не дать отпор «прислужникам сатаны», то уже завтра они будут в мечетях.
«Они внушат нашим детям, что молиться - это не модно и превратят наши народы в безликую массу потребителей, для которых доллар станет их божеством»,- добавил Кадыров.
Ранее послов Дании и Швеции вызвали в МИД Индонезии из-за сожжений Корана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 60 процентов россиян занимается самолечением вместо посещения врачей
- В Швеции готовятся сжечь Коран у посольства Ирана
- УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона
- Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
- Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале
- Главред «За рулем» Кадаков: ставки по автокредитам увеличатся до 25%
- Путин дал поручение сохранить выплаты на детей при росте дохода родителей
- Сбербанк поднимет ставки по ипотеке и потребительским кредитам
- Кадыров призвал мусульманский мир защитить религию
- Экс-депутат Госдумы рассказал, кто объявил дефолт в 1998 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru