Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Матвеева из Госдумы

Комментируя слова парламентария о том, что по окончании спецоперации в России могут начаться столкновения с исповедующими ислам радикального толка мигрантами, он указал, что именно убежденные мусульмане «покончили с фанатиками на территории Чеченской Республики».

Кадыров отметил, что в зоне СВО несут службу бойцы «различных конфессий и народностей», где у них «единое братство».

«А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», - заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров предложил США снять санкции с членов его семьи в обмен на ряд украинских военнопленных, после чего пояснил, что его словам были «толстым троллингом», сообщает RT.

