Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Матвеева из Госдумы
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что компетентным органам следует дать оценку «провокационному выступлению депутата Госдумы Михаила Матвеева.
Комментируя слова парламентария о том, что по окончании спецоперации в России могут начаться столкновения с исповедующими ислам радикального толка мигрантами, он указал, что именно убежденные мусульмане «покончили с фанатиками на территории Чеченской Республики».
Кадыров отметил, что в зоне СВО несут службу бойцы «различных конфессий и народностей», где у них «единое братство».
«А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», - заключил глава Чечни.
Ранее Кадыров предложил США снять санкции с членов его семьи в обмен на ряд украинских военнопленных, после чего пояснил, что его словам были «толстым троллингом», сообщает RT.
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