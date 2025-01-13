Кадыров наградит 180 семей, назвавших детей в честь чеченских героев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об итогах акции, в рамках которой родителям малышей, родившихся 31 декабря прошлого года и названных в честь чеченских героев, обещали выплатить по 500 тысяч рублей.

«В указанный день на территории Чеченской Республики родилось 222 ребенка, из которых 180 - мальчики. Все 180 малышей названы именами национальных героев республики», – написал Кадыров в Telegram.

Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных москвичей

По его словам, в числе самых популярных имен новорожденных оказались Байсангур (79 детей), Шейх-Мансур (53), Ахмат/Ахмад (23), Мухаммад-Башир (10) и Зелимхан (5). Чеченский лидер отметил, что выплаты будут проведены в ближайшее время.

В мае 2024 года сообщалось, что самыми популярными именами новорожденных в Москве стали Михаил и София. При этом в числе необычных имен назывались Радость, Искра и Лавина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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