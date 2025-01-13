Кадыров наградит 180 семей, назвавших детей в честь чеченских героев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об итогах акции, в рамках которой родителям малышей, родившихся 31 декабря прошлого года и названных в честь чеченских героев, обещали выплатить по 500 тысяч рублей.

«В указанный день на территории Чеченской Республики родилось 222 ребенка, из которых 180 - мальчики. Все 180 малышей названы именами национальных героев республики», – написал Кадыров в Telegram.