Кадыров: готов выполнить любой приказ Путина, даже если итогом станет смерть

Он рассказал, что его развеселили опубликованные в иностранных изданиях «размышления обиженных на Россию недоделанных политологов», пророчащих ему скорую гибель.

«Снова скажу с гордостью: я принадлежу религии, Родине и её интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича Путина, даже если итогом станет смерть», - написал Кадыров.

По его словам, он может «скоропостижно скончаться», если узнает существовании кого-то преданнее него «в вопросе уважения к президенту».,

Ранее Кадыров опроверг слухи в соцсетях о своей болезни и исчезновении депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

