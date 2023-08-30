Кадыров: готов выполнить любой приказ Путина, даже если итогом станет смерть
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что является «пехотинцем Верховного Главнокомандующего РФ и не принадлежит сам себе».
Он рассказал, что его развеселили опубликованные в иностранных изданиях «размышления обиженных на Россию недоделанных политологов», пророчащих ему скорую гибель.
«Снова скажу с гордостью: я принадлежу религии, Родине и её интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича Путина, даже если итогом станет смерть», - написал Кадыров.
По его словам, он может «скоропостижно скончаться», если узнает существовании кого-то преданнее него «в вопросе уважения к президенту».,
Ранее Кадыров опроверг слухи в соцсетях о своей болезни и исчезновении депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru