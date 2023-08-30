Кадыров: готов выполнить любой приказ Путина, даже если итогом станет смерть

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что является «пехотинцем Верховного Главнокомандующего РФ и не принадлежит сам себе».

Кадыров заявил о готовности участвовать в следующих выборах главы Чечни

Он рассказал, что его развеселили опубликованные в иностранных изданиях «размышления обиженных на Россию недоделанных политологов», пророчащих ему скорую гибель.

«Снова скажу с гордостью: я принадлежу религии, Родине и её интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича Путина, даже если итогом станет смерть», - написал Кадыров.

По его словам, он может «скоропостижно скончаться», если узнает существовании кого-то преданнее него «в вопросе уважения к президенту».,

Ранее Кадыров опроверг слухи в соцсетях о своей болезни и исчезновении депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СмертьВладимир ПутинРамзан КадыровЧечня

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