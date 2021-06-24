Кабмин выделит более 10 млрд рублей на выплаты для беременных

Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты беременным женщинам в трудной финансовой ситуации, которые встали на учет в ранние сроки. Об этом заявил премьер-министр Россия Михаил Мишустин.

Свыше 36 миллиардов также будет выделено на пособия родителям-одиночкам с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Россиянам с 1 июля станут доступны новые пособия

Оформить выплаты можно будет с 1 июля.

Ранее стало известно, что в России будет можно получить выплаты от государства через портал госуслуг. Теперь на соответствующем сайте появится возможность дать согласие на зачисление социальных выплат, при этом подавать заявление не нужно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: government.ru
ТЕГИ:ВыплатыМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры