Кабмин выделит более 10 млрд рублей на выплаты для беременных
Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты беременным женщинам в трудной финансовой ситуации, которые встали на учет в ранние сроки. Об этом заявил премьер-министр Россия Михаил Мишустин.
Свыше 36 миллиардов также будет выделено на пособия родителям-одиночкам с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.
Оформить выплаты можно будет с 1 июля.
Ранее стало известно, что в России будет можно получить выплаты от государства через портал госуслуг. Теперь на соответствующем сайте появится возможность дать согласие на зачисление социальных выплат, при этом подавать заявление не нужно.
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