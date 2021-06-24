Кабмин выделит более 10 млрд рублей на выплаты для беременных

Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты беременным женщинам в трудной финансовой ситуации, которые встали на учет в ранние сроки. Об этом заявил премьер-министр Россия Михаил Мишустин.

Свыше 36 миллиардов также будет выделено на пособия родителям-одиночкам с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.