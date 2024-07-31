Кабмин РФ выделил дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням

По его словам, в этой связи правительством принято решение о выделении дополнительного финансирования на выплаты таким семьям.

В частности, для воспитывающих более четырёх детей, предусмотрена медаль ордена «Родительская слава» и вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Семьи с семью и более детьми награждаются орденом «Родительская слава» и выплатой в размере 500 тысяч рублей.

Женщинам, воспитывающим не менее 10 детей, присваивается звание «Мать-героиня» и единовременно выплачивается миллион рублей.

Мишустин отметил, что в 2024 году выплаты уже получили 30 матерей-героинь и более 100 родителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

