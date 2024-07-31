Кабмин РФ выделил дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням
В России становится всё больше семей, в которых воспитываются четверо и более детей. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, в этой связи правительством принято решение о выделении дополнительного финансирования на выплаты таким семьям.
В частности, для воспитывающих более четырёх детей, предусмотрена медаль ордена «Родительская слава» и вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Семьи с семью и более детьми награждаются орденом «Родительская слава» и выплатой в размере 500 тысяч рублей.
Женщинам, воспитывающим не менее 10 детей, присваивается звание «Мать-героиня» и единовременно выплачивается миллион рублей.
Мишустин отметил, что в 2024 году выплаты уже получили 30 матерей-героинь и более 100 родителей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru