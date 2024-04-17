Кабмин расширил программу соцгазификации на садоводческие товарищества

В сообщении говорится, что газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан, которые расположены в границах газифицированных населённых пунктов.

Отмечается, что для участия в программе потребуется предоставить правоустанавливающие документы на домовладение и земельный участок, а заявку на подключение может подать либо собственник, либо председатель СНТ.

«Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол – приложен к заявке о подключении», - указали в правительстве.

Ранее поручение распространить программу газификации на садовые некоммерческие товарищества (СНТ) дал президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

