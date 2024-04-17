Кабмин расширил программу соцгазификации на садоводческие товарищества
Программу социальной газификации расширили на садоводческие товарищества (СНТ). Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В сообщении говорится, что газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан, которые расположены в границах газифицированных населённых пунктов.
Отмечается, что для участия в программе потребуется предоставить правоустанавливающие документы на домовладение и земельный участок, а заявку на подключение может подать либо собственник, либо председатель СНТ.
«Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол – приложен к заявке о подключении», - указали в правительстве.
Ранее поручение распространить программу газификации на садовые некоммерческие товарищества (СНТ) дал президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Посадивший самолет в пшеничном поле пилот уволился из «Уральских авиалиний»
- Эрнст поздравил Урганта с днем рождения в прямом эфире
- Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ
- В России экранизируют мюзикл-миллиардер «Ничего не бойся, я с тобой»
- Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах
- СМИ: «Рождественского поросенка» Джоан Роулинг экранизируют
- Кабмин расширил программу соцгазификации на садоводческие товарищества
- «Помощи нет»: Россиянка рассказала об обстановке в аэропорту Дубая
- Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии
- Россия внесла в стоп-лист 235 подданных Австралии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru