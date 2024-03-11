Кабмин поддержал введение уголовной ответственности за диверсию с 14 лет
Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за диверсию с 14 лет, сообщает ТАСС.
В настоящее время, уголовное наказание может быть назначено лицу, которому ко времени совершения преступления исполнилось 16 лет. Законопроект, разработанный депутатом Госдумы от «Единой России» Олегом Гариным, предлагает снизить возрастную планку на два года.
В частности, парламентарий выступил за введение уголовной ответственности с 14 лет за диверсию, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нём.
«Законопроект направлен на совершенствование уголовно-правового механизма противодействия диверсионной деятельности как угрозе экономической безопасности и обороноспособности РФ», - указали в кабмине.
Ранее Орловский районный суд арестовал подростка, который совершил поджог железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне «Орёл — Стальной Конь», сообщает RT.
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