Кабмин одобрил законопроект о статусе ветеранов для военных Курской области

Правительство одобрило законопроект, который предоставляет статус ветеранов и инвалидов боевых действий военным и сотрудникам других силовых ведомств, выполняющим задачи в Курской области. Законопроект был представлен министром обороны Андреем Белоусовым и разработан по поручению президента Владимира Путина.

Мера поддержки распространяется также на сотрудников МВД, нацгвардии, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, следственного комитета и прокуратуры.