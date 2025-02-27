Кабмин одобрил законопроект о статусе ветеранов для военных Курской области

Правительство одобрило законопроект, который предоставляет статус ветеранов и инвалидов боевых действий военным и сотрудникам других силовых ведомств, выполняющим задачи в Курской области. Законопроект был представлен министром обороны Андреем Белоусовым и разработан по поручению президента Владимира Путина.

Мера поддержки распространяется также на сотрудников МВД, нацгвардии, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, следственного комитета и прокуратуры.

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В октябре 2024 года Минобороны предложило наделить статусом ветеранов добровольцев, участвующих в отражении вторжения и провокаций на границе.

Позже в декабре президент Путин отметил, что бойцы, воюющие в Курской области, не получали положенные выплаты, что стало упущением. В январе 2025 года Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект после его внесения правительством, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:ВетераныКурская Область

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