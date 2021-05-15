Израиль подтвердил удар по зданию с международными СМИ в Газе
Израильская армия подтвердила соверщение авианалета и нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, где располагались офисы международных средств массовой информации, сообщает Times of Israel.
По данным СМИ, журналисты успели покинуть здание до атаки, отмечает «Интерфакс».
В Израиле заявили, что ХАМАС использовал многоэтажное строение в военных целях.
В здании, по данным Jerusalem Post, находились офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа.
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