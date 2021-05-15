СМИ: Ракеты Израиля разрушили в Газе здание с офисами международных СМИ
В результате авиаудара ВВС Израиля в Газе разрушено 15-этажное здание, в котором находились офисы международных средств массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Перед бомбардировкой Израиль «предупредил», что в течение часа произведет атаку здания, где находятся офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа. Об этом агентству сообщил местный источник.
«ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание "аль-Джала", в котором размещались ряд международных СМИ, таких как Ассошиэйтед Пресс и Al-Jazeera», - сообщает источник.
Ранее сообщалось о пуске более 200 ракет из сектора Газа по территории Израиля за минувшую ночь. Об этом информировала израильская Армия обороны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 790 / сут.
Умерли
115 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+9 866 / сут.
- СМИ: Ракеты Израиля разрушили в Газе здание с офисами международных СМИ
- В Москве все вокзалы и автостанции оказались «заминированы»
- Новая реальность WhatsApp. Продажа данных или пользователей?
- Захарова прокомментировала ситуацию со взрывами во Врбетице
- В Петербурге мигранты устроили массовое побоище
- Правительство выделило средства на программу поддержки внутреннего туризма для детей
- Москвичей предупредили о грозе с градом
- В Казани 15 школ эвакуировали после сообщений о минировании
- В Киеве допустили обмен Медведчука на осужденных в России украинцев
- В Госдуме отреагировали на комментарий Климкина о превращении Украины в «антипод» России после слов Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru