СМИ: Ракеты Израиля разрушили в Газе здание с офисами международных СМИ

В результате авиаудара ВВС Израиля в Газе разрушено 15-этажное здание, в котором находились офисы международных средств массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Перед бомбардировкой Израиль «предупредил», что в течение часа произведет атаку здания, где находятся офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа. Об этом агентству сообщил местный источник.

«ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание "аль-Джала", в котором размещались ряд международных СМИ, таких как Ассошиэйтед Пресс и Al-Jazeera», - сообщает источник.

Ранее сообщалось о пуске более 200 ракет из сектора Газа по территории Израиля за минувшую ночь. Об этом информировала израильская Армия обороны.

