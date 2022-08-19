«Деньги на ветер»: Депутат «разгромила» законопроект о выплатах домохозяйкам
В стране есть категории граждан, которым нужна финансовая поддержка со стороны государства. А стать домохозяйкой – это личное желание или семейное решение, рассказал НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Россия сейчас не в той ситуации, когда стоит выбрасывать деньги из бюджета на ветер в пользу неработающих домохозяек, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она прокомментировала внесённый в Государственную Думу законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам.
Согласно документу, который разрабатывала группа депутатов и сенаторов, у людей, занятых ведением домашнего хозяйства, появится право на ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума трудоспособного населения, который установлен в регионе. Законопроект также даёт чёткое разъяснение того, что подразумевается под ведением домашнего хозяйства: это приготовление пищи, стирка, шитье и вязание, уход за одеждой и обувью, уборка квартиры, покупка продуктов, а также уход за детьми и престарелыми родителями. Кроме того, проект документа устанавливает, что выплата назначается на шесть месяцев с правом продления по заявлению.
«Сейчас есть стиральные и посудомоечные машины, пылесосы и так далее… Но, если кто-то хочет, чтобы супруга занималась именно этим, ну, значит второй супруг должен искать себе настолько высокооплачиваемую работу, чтобы иметь возможность содержать дома неработающего иждивенца», - уверена Бессараб.
Депутат привела в пример Швейцарию, где все кантоны отказались выплачивать «доход» в пользу неработающих граждан, которые относят себя к категории домохозяев.
«Они могут называть себя как угодно - домохозяином, домохозяйкой или ещё кем-то, но не осуществлять никакой профессиональной деятельности, не зарабатывать деньги и не выплачивать налоги. А просто получать деньги из бюджета. Ведь мы понимаем, что это из бюджета, из наших с вами налогов, которые мы – все работающие граждане Российской Федерации - отчисляем. И в этом случае, абсолютно верно выплачивать пособия мамам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, помогать семьям с детьми, малоимущим гражданам, увеличивать пенсии пенсионерам… И это всё делается в нашем государстве. Но просто обеспечивать из бюджета людей, которые по каким-то обстоятельствам решают работать дома – наверное это не верно. По крайней мере, так посчитали в благополучной Швейцарии. Думаю, что и в России сейчас не стоит выбрасывать деньги на ветер», - считает Бессараб.
Говоря о нагрузке на федеральный и региональные бюджеты в случае принятия данного законопроекта, собеседница «Радиоточки» предположила, что число тех, кто обратится за такой выплатой будет большим. Вместе с тем, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов напомнила о других категориях граждан, которым федеральная бюджетная поддержка действительно необходима.
«Я думаю, появится очень много желающих получать такую выплату. Но сейчас подсчитать это невозможно. Плюс в стране есть большое количество граждан, которые пытаются искать более квалифицированную работу или повышать свою квалификацию. И некоторые из них примут решение, что лучше сидеть дома, ничего не делать и поучать эту выплату, как заработную плату. А ведь у нас есть действительно большая проблема – это бедность. Бедность работающих! Нужно добиться того, чтобы работающий человек получал достойную заработную плату. А когда, допустим, уборщик помещений или технический работник получает минимальный размер оплаты труда, который чуть-чуть превышает прожиточный минимум, и этот же прожиточный минимум будет получать, так называемый, домохозяин или домохозяйка, которая вообще не работает… Согласитесь, что это несправедливая ситуация. Я бы этот законопроект не поддержала», - призналась Бессараб.
Ранее независимый демограф Алексей Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что учреждение звания «Мать-героиня» не поможет росту рождаемости в России. Он также отметил, что выплата при нём слишком мала и не поможет даже самым бедным семьям.
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