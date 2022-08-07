Из-за ливня в Псковской области без электричества остались около двух тысяч человек

Из-за сильного ветра и ливня в Псковской области произошло отключение электричества, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

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Больше всего отключений в Плюсском, Пустошкинском и Струго-Красненском районах. Ранее электроснабжение удалось вернуть 2,7 тыс. человек. Большую часть объектов планируют подключить обратно к энергоснабжению до 14:00 часов 7 августа.

Глава региона также отметил, что власти выяснят, почему жители стали жаловаться на то, что в ряде случаев до «Россетей» было не дозвониться.

Напомним, гроза и усиление ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Москве. Столичные чиновники рекомендовали москвичам оставаться предельно внимательными.

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