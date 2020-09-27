Из-за домашнего режима в Москве досрочно включат отопление

В Москве с понедельника начинается досрочный отопительный сезон. Такое поручение дал коммунальным службам столицы мэр Москвы Сергей Собянин из-за домашнего режима для пожилых людей. Об этом Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«С завтрашнего дня почти 2 млн пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома. Большинство из них находятся в городе. Но немало пенсионеров живут на дачах или собираются уехать за город в ближайшее время. Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома», - заявил мэр Москвы.

Глава столицы напомним, что на доставку дров на дачные и садовые участки действуют льготные цены по соответствующей программе. Такой возможностью с марта по июль воспользовались 32 тыс. дачников-москвичей.

Сделать заказ на твердое топливо для отопления дачного домика можно по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

Ранее Сергей Собянин призвал пожилых людей 65+ в связи в распространением коронавируса соблюдать режим самоизоляции и не выходить без надобности на улицу.

