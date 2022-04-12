«Из моды не выходит»: Зверев о роли камуфляжа в новых коллекциях

По его словам, модные дома сегодня выпускают яркие новые коллекции, но и не забывают про камуфляж.  

Сергей Зверев в пресс-центре НСН рассказал, как спецоперация на Украине и политические события влияют на моду и новые коллекции.

«Модные дома выпускают коллекции стразовые, мощные, яркие как будто ничего не происходит – блеск, стразы. Казалось бы, сейчас сдержанные нужны коллекции, милитари, кожа. Это какой-то протест прям, на подиуме мы видим, что царит нереальная красота, в хорошем смысле фэшн-разврат, калейдоскоп цветов. Камуфляж периодически есть, он и не уходит, какие-то дома всегда вносят немного, кроссовки или джинсы. Давно это делается, но сейчас будет вспышка, конечно», - рассказал он.

Частные компании не могут вводить ограничения на ввоз товара в ту или иную страну, заявил ранее международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН, комментируя ситуацию с брендом Chanel.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Сергей ЗверевМода
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