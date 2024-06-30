Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы

«При этом осадков выпало 186 миллиметров или 241% от месячной нормы», - отметил синоптик.

По его словам, в воскресенье, 30 июня, температура воздуха в Москве в третий раз за сезон пересекла отметку в +30 градусов.

Ранее в МЧС предупредили о сильной жаре в Москве 1, 2 и 3 июля. В дневные часы температура воздуха повысится до +30-33 градусов, передает «Радиоточка НСН».

