Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы

Температура воздуха в Москве в июне 2024 года была на 2,5 градуса выше климатической нормы. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик Шувалов заявил, что жара пришла в Москву до 5 июля

«При этом осадков выпало 186 миллиметров или 241% от месячной нормы», - отметил синоптик.

По его словам, в воскресенье, 30 июня, температура воздуха в Москве в третий раз за сезон пересекла отметку в +30 градусов.

Ранее в МЧС предупредили о сильной жаре в Москве 1, 2 и 3 июля. В дневные часы температура воздуха повысится до +30-33 градусов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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