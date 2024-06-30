Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы
30 июня 202419:25
Температура воздуха в Москве в июне 2024 года была на 2,5 градуса выше климатической нормы. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«При этом осадков выпало 186 миллиметров или 241% от месячной нормы», - отметил синоптик.
По его словам, в воскресенье, 30 июня, температура воздуха в Москве в третий раз за сезон пересекла отметку в +30 градусов.
Ранее в МЧС предупредили о сильной жаре в Москве 1, 2 и 3 июля. В дневные часы температура воздуха повысится до +30-33 градусов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru