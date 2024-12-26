IT-эксперт рассказал, как часто нужно менять аккумулятор ноутбука

Так, со временем материнская плата может начать неэффективно распределять напряжение.

Также не нужно позволять аккумулятору разряжаться до нуля – так он износится быстрее, а если внутри накопится пыль, то может испортиться система охлаждения.

Ранее технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов заявил, что в России необходимо создать свой собственный атлас киберугроз, в который будут прописаны техники приемов и тактики, которые используются злоумышленниками при хакерских атаках на организации.

