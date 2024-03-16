Исследовательницу честности уволят из Гарвардского университета из-за ее лжи
Исследовательницу честности, ученую-бихевиориста Франческу Джино планируют уволить из Гарвардского университета, так как она попалась на лжи, сообщает газета The Wall Street Journal.
Джино является автором многих научных работ по поведению человек. Так, к примеру, она была соавтором известной статьи о том, что люди, которых благодарят за помощь, часто демонстрируют «просоциальное поведение», которое приносит пользу другим людям или обществу в целом.
В минувшем 2023 году к работам Джино начали появляться вопросы. Так, сомнения возникли по отношению к статье 2012 года, в которой говорилось, что люди честнее заполняют налоговые или страховые документы, если их просят писать ответы в верхней, а не нижней части листа.
Проанализировавшие работу ученые пришли к выводу, что результаты исследований Джино, положенные в основу работы, были фальсифицированы. После таких заявлений проверку начал и сам Гарвард. Сотрудники университета пришли к выводу, что «исследовательница честности» редактировала результаты исследований, чтобы они соответствовали выдвинутым ею гипотезам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru