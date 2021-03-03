Исследователи выяснили, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта

Российские женщины чаще всего хотят получить в подарок на 8 Марта тюльпаны или розы, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Букет или корзина роз — отличный подарок для продавцов, квалифицированных рабочих и юристов. О своем желании получить именно розы достаточно часто сообщали кладовщики, экономисты, администраторы, инженерно-технические работники, а также медсестры и менеджеры по продажам.

Больше половины работодателей отказались от корпоративов на 23 февраля и 8 марта

Другие цветы уступают в популярности тюльпанам и розам. Так, например, пионам на праздник весны обрадовались бы только 7% россиянок, большая часть из которых - руководители, бухгалтеры, секретари, медсестры и офис-менеджеры .Мимозу хотели бы получить 5% женщин. Еще для 5% участников опроса лучшие цветы к 8 Марта — это ромашки. Лилии выбрали бы 4% россиянок.

В преддверии Международного женского дня психолог напомнила представителям сильной половины человечества, что важен не только сам презент по случаю праздника, но и его упаковка. Об этом заявила психолог, специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина. Она рассказала, что упаковка – это эмоциональное дополнение к подарку, цель упаковки – создать эмоции.

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ТЕГИ:Праздник8 МартаЦветы
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