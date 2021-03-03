Исследователи выяснили, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта

Российские женщины чаще всего хотят получить в подарок на 8 Марта тюльпаны или розы, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Букет или корзина роз — отличный подарок для продавцов, квалифицированных рабочих и юристов. О своем желании получить именно розы достаточно часто сообщали кладовщики, экономисты, администраторы, инженерно-технические работники, а также медсестры и менеджеры по продажам.