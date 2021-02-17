Больше половины работодателей отказались от корпоративов на 23 февраля и 8 марта

Отказываются от праздничных вечеринок в основном компании с численностью сотрудников от 100 до 1000 человек (59%), а также предприятия сферы услуг (66%) и промышленности (62%). Кроме того, в исследовании говорится, что чаще всего заявляли о том, что корпоративы не планируются, фирмы в Санкт-Петербурге (60%), а реже всего — в Новосибирске (52%).



Вместе с тем, в 19% компаний готовятся провести два праздника — и на День защитника Отечества, и на Международный женский день. Там рассказали, что мероприятия будут вполне скромными, их решено провести, чтобы не нарушать традицию. Чаще других об этом заявляли представители банковской сферы (23%).

Проводить общий праздник, объединив торжества, на этот раз задумали 7% работодателей.

Также опрос показал, что 80% российских компаний не дают премии сотрудникам перед 23 февраля и 8 марта, сообщает телеканал «360».

