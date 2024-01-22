ВЭФ: К 2050 году численность населения мира старше 60 лет удвоится

К 2050 году численность населения мира старше 60 лет увеличится в два раза, перевалив отметку в два миллиарда человек, пишет Euronews со ссылкой на доклад по итогам Всемирного экономического форума.

Аналитики отмечают, что из-за таких показателей многим не будет хватать пенсии, чтобы обеспечить себя в старости. Поэтому эксперты считают это серьезной экономической проблемой, которая затронет так или иначе все страны.

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Пенсионеры и предпенсионеры в России получают несколько налоговых льгот, сообщает «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова. По его словам, прежде всего пожилые граждане не будут платить налог на имущество — за одну квартиру, дачный участок, хозяйственную постройку, творческую мастерскую или студию. Если у пенсионеров есть в собственности две квартиры, то за одну придется заплатить налог, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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