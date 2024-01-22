ВЭФ: К 2050 году численность населения мира старше 60 лет удвоится

К 2050 году численность населения мира старше 60 лет увеличится в два раза, перевалив отметку в два миллиарда человек, пишет Euronews со ссылкой на доклад по итогам Всемирного экономического форума.

Аналитики отмечают, что из-за таких показателей многим не будет хватать пенсии, чтобы обеспечить себя в старости. Поэтому эксперты считают это серьезной экономической проблемой, которая затронет так или иначе все страны.