СМИ: погибший муж певицы Натали страдал постковидной депрессией

По информации издания, 53-летнего мужчину обнаружили 27 июля на козырьке дома на Беломорской улице. Он не оставил предсмертной записки.

Отмечается, что муж певицы тяжело перенес последствия коронавирусной инфекции. С 2021 года он наблюдался в клинике с диагнозом постковидная депрессия.

Супруги прожили в браке 32 года. У них трое сыновей.

Ранее сообщалось о смерти ирландской певицы Шинейд О'Коннор на 57-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».

