СМИ: погибший муж певицы Натали страдал постковидной депрессией
Погибший муж певицы Натали продюсер Александр Рудин наблюдался в клинике с диагнозом постковидная депрессия, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, 53-летнего мужчину обнаружили 27 июля на козырьке дома на Беломорской улице. Он не оставил предсмертной записки.
Отмечается, что муж певицы тяжело перенес последствия коронавирусной инфекции. С 2021 года он наблюдался в клинике с диагнозом постковидная депрессия.
Супруги прожили в браке 32 года. У них трое сыновей.
Ранее сообщалось о смерти ирландской певицы Шинейд О'Коннор на 57-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».
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