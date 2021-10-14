Исследование: коронавирус может вызывать проблемы со зрением
Немецкие ученые из Института Макса Планка провели исследование, в результате которого выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в органы зрения. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, результаты работы ученых были опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.
Ученые подвергли воздействию вируса сетчатку глаза и обнаружили, что происходит инфицирование ее фоторецепторов и нервных клеток сетчатки глаза. По мнению авторов исследования, это может быть одной из причин жалоб пациентов, переболевших коронавирусом, на проблемы со зрением.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Исследование: коронавирус может вызывать проблемы со зрением
- Международный фестиваль граффити «Культурный код» завершился в Ставрополье
- Звезды Michelin получили девять московских ресторанов
- Тысячи людей собрались в центре Тбилиси для поддержки Саакашвили
- Запуск поездов «Аллегро» планируется в ближайшее время
- Ученый заявил, что COVID-19 возник искусственно
- В Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России
- Жители Якутии получили от Путина награды за помощь при тушении лесных пожаров
- В московском метро запустили «космический» поезд
- Путин наградил Маслякова новым орденом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru