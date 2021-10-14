Исследование: коронавирус может вызывать проблемы со зрением

Немецкие ученые из Института Макса Планка провели исследование, в результате которого выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в органы зрения. Об этом сообщает ТАСС.

Ученый заявил, что COVID-19 возник искусственно

Как пишет агентство, результаты работы ученых были опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

Ученые подвергли воздействию вируса сетчатку глаза и обнаружили, что происходит инфицирование ее фоторецепторов и нервных клеток сетчатки глаза. По мнению авторов исследования, это может быть одной из причин жалоб пациентов, переболевших коронавирусом, на проблемы со зрением.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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