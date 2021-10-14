Исследование: коронавирус может вызывать проблемы со зрением

Как пишет агентство, результаты работы ученых были опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.



Ученые подвергли воздействию вируса сетчатку глаза и обнаружили, что происходит инфицирование ее фоторецепторов и нервных клеток сетчатки глаза. По мнению авторов исследования, это может быть одной из причин жалоб пациентов, переболевших коронавирусом, на проблемы со зрением.





