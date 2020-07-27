Instagram уличили в слежке за пользователями через камеру

Instagram «тайно» активирует фронтальную камеру. Как отмечает издание The Verge, это неожиданную «способность» обнаружили сами пользователи приложения.

Источник отмечает, что о нежелательной активности приложения первыми узнали владельцы iPhone, установившие бета-версию iOS 14 – в ней появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. Юзеры отметили, что индикатор срабатывал даже тогда, когда они просто пролистывали ленту фотографий.

В свою очередь, представители Instagram заявили, что нежелательная активность приложения была вызвана ошибкой, которую уже исправляют разработчики. Они заверили, что приложение включает камеру только тогда, когда этого хочет сам пользователь.