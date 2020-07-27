Instagram уличили в слежке за пользователями через камеру
Instagram «тайно» активирует фронтальную камеру. Как отмечает издание The Verge, это неожиданную «способность» обнаружили сами пользователи приложения.
Источник отмечает, что о нежелательной активности приложения первыми узнали владельцы iPhone, установившие бета-версию iOS 14 – в ней появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. Юзеры отметили, что индикатор срабатывал даже тогда, когда они просто пролистывали ленту фотографий.
В свою очередь, представители Instagram заявили, что нежелательная активность приложения была вызвана ошибкой, которую уже исправляют разработчики. Они заверили, что приложение включает камеру только тогда, когда этого хочет сам пользователь.
В середине июля сообщалось, что в работе популярного приложения Instagram произошел глобальный сбой. Сервис DownDetector зафиксировал сообщения о проблемах от пользователей из США, Чили, Бразилии. Австралии, Индии, Испании, Италии, России и других стран.
Больше половины жалоб касается проблем со входом, каждый третий испытывает трудности с загрузкой.
До этого сообщалось о сбоях в Instagram в апреле и июне.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19
- Пожар в московском СИЗО №6 локализован
- С популярного курорта Вьетнама из-за вспышки COVID-19 эвакуируют 80 тысяч человек
- Медведев высказался о присоединении России к G7
- На территории СИЗО №6 в Москве произошел пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru