«Ингосстрах» вручил приз десятимиллионному покупателю полиса е-ОСАГО

Электронный полис «Осаго» приобрели уже 10 млн автовладельцев, юбилейному покупателю из Москвы компания вручила ценный подарок. Об этом сообщила пресс-служба «Ингосстрах».

«Компания «Ингосстрах» одной из первых в России запустила мобильное приложение, предоставив клиентам возможность оформлять ОСАГО онлайн. Благодаря этому водитель может быстро решить все вопросы, связанные со страхованием и урегулированием страховых случаев», - отмечает директор департамента онлайн бизнеса и развития отношений с клиентами «Ингосстрах» Сергей Мруз.

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По его словам, компания сотрудничает со многими уполномоченными станциями технического обслуживания и сотнями дилерских центров по России, что позволяет оперативно решать вопросы с ремонтом поврежденных автомобилей в ДТП. Мруз подчеркнул, что компания и дальше будет предлагать клиентам современные мобильные решения и развивать цифровые сервисы.

Так, электронная версия е-ОСАГО обладает той же юридической силой, что и полис на бумажном бланке. Стоимость электронного полиса от бумажной версии не отличается. Оформить и рассчитать стоимость электронного ОСАГО можно в мобильном приложении IngoMobile. Также с помощью сервиса можно продлить полис и заявить о наступлении страхового случая. Кроме того, для удобства в мобильном приложении доступна электронная версия полиса.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СтрахованиеИнгосстрахРоссия
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