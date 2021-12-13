«Ингосстрах» вручил приз десятимиллионному покупателю полиса е-ОСАГО

По его словам, компания сотрудничает со многими уполномоченными станциями технического обслуживания и сотнями дилерских центров по России, что позволяет оперативно решать вопросы с ремонтом поврежденных автомобилей в ДТП. Мруз подчеркнул, что компания и дальше будет предлагать клиентам современные мобильные решения и развивать цифровые сервисы.

Так, электронная версия е-ОСАГО обладает той же юридической силой, что и полис на бумажном бланке. Стоимость электронного полиса от бумажной версии не отличается. Оформить и рассчитать стоимость электронного ОСАГО можно в мобильном приложении IngoMobile. Также с помощью сервиса можно продлить полис и заявить о наступлении страхового случая. Кроме того, для удобства в мобильном приложении доступна электронная версия полиса.

