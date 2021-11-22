«Ингосстрах» заявил о росте популярности полисов-конструкторов
«Ингосстрах» запустил программу-конструктор LifeLine, включающую страхование от несчастных случаев и болезней, а также широкое страховое покрытие в результате временной утраты трудоспособности, травмы и госпитализации. При этом действие полиса может распространяться на нескольких человек.
Начальник отдела имущественного и личного страхования компании «Ингосстрах» Станислав Олейников отметил, что формат продуктов-конструкторов становятся популярнее среди клиентов «Ингосстраха».
«Страхователи вправе сами выбирать наиболее востребованные риски и заключать договоры страхования на индивидуальных условиях. В этом смысле новый продукт LifeLine универсален: он позволяет нашим клиентам защитить всю семью, включая в полис страховую защиту именно от тех случаев, которые они считают для себя наиболее актуальным», – пояснил Олейников.
Полис LifeLine работает во всех странах мира. Срок страхования может варьироваться от 1 дня до 10 лет, возраст застрахованных – от 2 до 64 лет. Однако действие страховки не покрывает занятия спортом и травмоопасными хобби.
Особенностью подобного полиса-конструктора стала возможность для покупателя выбирать из общего перечня наиболее актуальные для себя риски. Для каждого клиента составляется отдельный договор. Обязательные выплаты полагаются в случае смерти по болезни или в результате несчастного случая, однако страховое покрытие можно расширить на случай временной или полной утраты трудоспособности из-за болезни, ожогов, травмы и многого другого. Отдельно в договоре можно указать получение инвалидности или смерти в результате ДТП.
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